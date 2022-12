Sondaggi politici: Fratelli d'Italia stabile sopra il 30%

I sondaggi politici Swg dello scorso 12 dicembre, annunciati come sempre da Enrico Mentana durante TgLa7 delle 20:00, presentano una situazione predominante per Fratelli d’Italia.

Il partito di Giorgia Meloni si mantiene stabile sopra il 30,8%, confermandosi primo partito. La Lega supera invece Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi.

In miglioramento anche il Movimento 5 stelle, che secondo Swg è sempre più il secondo partito del Paese, attestandosi al 17,1%, rispetto al 16,5% della scorsa settimana. Il Partito Democratico sembra essere, invece ancora in alto mare. Possiamo dunque dire che lo scenario politico qui riassunto non sembra divergere molto dalla situazione dei giorni scorsi.

Sondaggi politici: calo per il PD

Si attende il nuovo segretario del PD. A giocarsi la partita sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Il partito di Letta, tuttavia, non si trova affatto in una posizione invidiabile, calando al 15,1% e perdendo lo 0,3% rispetto alla scorsa settimana.

Renzi e Calenda in difficoltà, bene per Salvini, Forza Italia stabile

L’alleanza formata da Matteo Renzi e Carlo Calenda subisce una perdita pari a -0,2% rispetto alla settimana scorsa, non andando oltre l’8%.

A ingranare la marcia invece la Lega con un +0,4% e attestandosi all’8,5. Si segnala, infine, una situazione stabile per Forza Italia, che perde però uno 0,1 attestandosi al 6%.