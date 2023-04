Sondaggi politici: Fratelli D'Italia in calo, sale il Pd

Secondo gli ultimi sondaggi politici Fratelli d'Italia risulta ancora in calo, così come la fiducia degli italiani verso Giorgia Meloni

Le ultime analisi di Proger Index per PiazzaPulita su La7 evidenziano come l’apprezzamento degli italiani verso Giorgia Meloni sia in leggero calo, così come le intenzioni di voto verso Fratelli d’Italia. Percorso opposto, invece, per Elly Schlein e il Partito democratico.

Sondaggi politici, cala Fratelli d’Italia mentre il Pd si avvicina

Le ultime rilevazioni descrivono la discesa dell’apprezzamento verso Fratelli d’Italia, che ora si attesta al 29,1% (-0,4% rispetto alla scorsa settimana). Il Pd, al contrario è allo 20,5% (+0,2%) e si riconferma secondo partito. Terzo il Movimento 5 Stelle al 15,7 (+0,1%). Seguono poi la Lega con il 9,3% (+0,4%), Forza Italia al 6,4% (-0,1%), e Azione al 4,3%. Troviamo poi Verdi-Sinistra Italiana al 3% (-0,3%), Italia Viva e +Europa (-0,1%).

Giorgia Meloni la più apprezzata, ma la percentuale cala

Perde un punto percentuale anche Giorgia Meloni, che si attesta adesso al 44%. Dietro di lei di dieci punti, c’è Elly Schlein che per il momento sta convincendo tutti come segretaria del Partito democratico. Giuseppe Conte si ferma al 27%.