In base ai sondaggi politici di Eurmedia Research, la fiducia in Giorgia Meloni scende sotto la soglia psicologica del 40% ma FdI continua a crescere

Sondaggi politici, bene FdI

Secondo quanto emerge dal sondaggio di Euromedia Research – illustrati oggi su La Stampa da Alessandra Ghisleri – il consenso per Fratelli d’Italia cresce di 0,9 punti percentuali rispetto alle rilevazioni precedenti. La fiducia nella sua leader – nonché Presidente del Consiglio – Giorgia Meloni invece, è leggermente il calo e si ferma al 39,7 . Probabilmente le ultime decisioni prettamente tecniche della Premier, come ad esempio le nomine nelle aziende partecipate, non hanno inciso positivamente sul giudizio dei cittadini. Si tratta ovviamente ancora di un consenso molto ampio ma la statistica insegna che le tendenze non vanno mai sottovalutate.

Il Terzo Polo perde un punto

Secondo i sondaggi politici di Euromedia Reserarch dunque, sarebbe questa l’attuale situazione dei consensi dei principali partiti politici:

Fratelli d’Italia al 29,6%, il Partito Democratico con il 20,1% (in calo di 0,4 rispetto alle rilevazioni precedenti), il Movimento Cinque Stelle al 15,2% (+0,2), la Lega al 9,3% (+0,3). Il cosiddetto Terzo Polo (a questo punto ex considerati i dissidi che appaiono ormai insanabili) rappresentato da Italia Viva e Azione perde quasi un punto e scende al 7,7%. Stabile Forza Italia al 7 %

Crosetto il ministro più apprezzato

Per quanto riguarda il consenso dei ministri del governo Meloni, il più apprezzato è quello della Difesa Guido Crosetto con il 37,6% seguito da Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti e Carlo Nordio.