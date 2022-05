Sondaggi politici, Mario Draghi leader più amato sui social (pur non avendo un profilo)

Il premier Mario Draghi è il leader politico più apprezzato sui social pur non essendo iscritto: secondo in classifica il suo predecessore Giuseppe Conte.

Secondo una ricerca di Spin Factor, società che si occupa di consulenza strategica politica a livello politico e istituzionale, Mario Draghi è il leader più amato sui social network nonostante non abbia un profilo. A seguirlo vi è l’ex premier Giuseppe Conte.

Draghi leader più amato sui social

La rilevazione, effettuata prendendo in considerazione post e conversazioni social relative ai leader avvenute nel mese di aprile 2022, ha portato a concludere che l’attuale capo del governo goda del primo posto nella classifica del sentiment sui social con un punteggio pari a 64,54%. Il tutto senza avere profili né su Facebook né su Instagram né su Twitter.

Tiberio Brunetti, fondatore di Spin Factor, ha così commentato il dato: “Si tratta di un segnale importante su quanto la credibilità sia in questo momento il principale valore su cui costruire il proprio posizionamento.

Draghi è fedele a sé stesso, non si snatura e risulta pertanto autentico“.

Meloni terza in classifica e prima nel centrodestra

Al secondo posto della classifica si è posizionato il leader del Movimento Cinque Stelle con un punteggio pari a 62,85%. Anche lui, ha evidenziato Brunetti, sta mantenendo un buon livello di credibilità pur incarnando un tipo di leadership opposta (ma comunque “parimenti efficace in quanto ritagliata sartorialmente sul suo personaggio“).

Segue Giorgia Meloni, che si situa in terza posizione con il 54,12% e “mantiene saldamente il primato del sentiment del centrodestra, complice un Matteo Salvini attualmente fuori classifica“.

Il segretario del Carroccio è infatti fuori dalla top five, dove invece si è posizionato Matteo Renzi per la prima volta dopo tanto tempo. Il leader di Italia Viva ha infatti totalizzato il 49,34%, una percentuale che lo fa godere della quarta posizione davanti a Carlo Calenda di Azione (47,65%).