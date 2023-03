Sondaggi politici: Meloni ancora al primo posto, cresce il Pd

Elly Schlein ha portato vento di novità in casa Pd che cresce nei sondaggi politici: Meloni e Fratelli d'Italia in calo, ma sempre al primo posto

Fratelli d’Italia rimane inarrivabile primo partito del nostro Paese, ma dopo la strage di Cutro perde qualche punto percentuale nei sondaggi politici. Al contrario il Pd sembra in ascesa da quando c’è stata l’elezione di Elly Schlein.

Sondaggi politici: cresce ancora il Pd, ma Giorgia Meloni è inarrivabile

L’ultimo sondaggio di Dirè e Tecnè lo ha confermato nuovamente: Fratelli d’Italia è il partito di riferimento per il nostro Paese. Il partito di Giorgia Meloni, in realtà, è da qualche settimana in leggero calo, ma con il suo 30,1% resta irraggiungibile per tutti gli altri. Al secondo posto, va evidenziata la crescita dei democratici guidati da Elly Schlein che prendono un altro punto percentuale salendo al 19,6%. Chiude il podio il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Nonostante il -0,25 di quest’ultimo periodo, i pentastellati sono ancora al 15,8%.

La situazione degli altri partiti

Ai piedi del podio, seppur con un po’ di distanza, troviamo la Lega di Matteo Salvini che perde ancora uno 0,1% fermandosi ad un misero 8,8% delle preferenze totali. Risultati identici, invece, per Azione/Italia Viva e Forza Italia. Sia l’accoppiata Calenda/Renzi, sia Berlusconi, infatti, raggiungono il 7,2% perdendo lo 0,2%. Ancora più in basso Verdi e Sinistra (3%) e +Europa (2,5%).