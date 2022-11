Giorgia Meloni continua a volare nei sondaggi politici. Il Partito Democratico è sempre più lontano. Attenzione al Movimento 5 Stelle.

Aumenta sempre di più l’apprezzamento per Giorgia Meloni e a rivelarlo sono i sondaggi politici. L’ultima Supermedia YouTrend/Agi ha registrato un continuo aumento delle preferenze di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto degli italiani.

Sondaggi politici, Meloni continua a conquistare consensi: Fratelli d’Italia al 28,7%

Fratelli d’Italia segna un +1,5% e vola in testa alla classifica con il 28,7% che lo porta ad un enorme distacco dal Partito Democratico. Il PD invece continua a perdere voti e scende al 17,4% registrando -0,3% rispetto all’ultimo rilevamento; ma è comunque al secondo posto. Attenzione al Movimento 5 Stelle che, sebbene abbia perso uno 0,1%, resta il terzo partito in Italia per intenzioni di voto al 16,6% e non è diventata un’utopia pensare che possa superare il PD.

Gli altri partiti

Per quanto riguarda la coalizione di centrodestra abbiamo la Lega di Salvini all’8,4% e Noi Moderati all’1%. Forza Italia, complici le dichiarazioni di Berlusconi prima della formazione dell’esecutivo, ha perso parecchi punti e cala di 0,8% arrivando solo al 6,8%. Il terzo polo perde uno 0,2% e raggiunge l’8%. Supera di poco la soglia di sbarramento, con un 3,8%, Europa Verde/Sinistra Italiana.

Unione Popolare, +Europa ed Italexit sono fermi tra il 2 e l’1%.