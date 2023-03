Sondaggi politici: Meloni promossa dagli italiani

Secondo i sondaggi politici di Quorum/YouTrend per Sky TG24 emerge che Giorgia Meloni sia in pole position tra le preferenze degli italiani, che la promuovono sia come premier, che come leader di Fratelli d’Italia. Nel frattempo, il Partito Democratico risulta recuperare terreno con Elly Schlein. La nuova segretaria potrebbe riportare nel suo partito qualche voto andato perso negli ultimi tempi.

Meloni continua a riscuotere consensi: il 44% degli italiani è con lei

A quattro mesi dall’insediamento, il governo Meloni continua a riscuotere consensi dalla maggior parte degli italiani. Il 44% degli italiani giudica positivamente il lavoro svolto finora dalla premier. C’è da dire che Meloni sembra essere benvoluta anche da una buona parte degli elettori del Terzo Polo, ovvero, il 50% di coloro che votano Azione-Italia Viva.

Dopo di lei Conte e Schlein

Escludendo un attimo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, figura molto amata dal popolo, Meloni è la leader che ha ottenuto finora più fiducia da parte degli italiani. Dopo di lei Giuseppe Conte (41%) ed Elly Schlein (31%).

PD seconda forza politica

Il PD intanto recupera terreno nelle intenzioni di voto dopo l’elezione di Elly Schlein a nuova segretaria, divenendo la seconda forza politica dopo Fratelli d’Italia, con un 17,9%. Il Partito di Meloni resta a capo con 28,7%.