Sondaggi politici Swg 18 maggio 2021: Fratelli d’Italia supera il Pd e arriva al 19,5%

Stando ai sondaggi politici aggiornati al 18 maggio, il partito di Giorgia Meloni sarebbe il secondo più votato in Italia.

Fratelli d’Italia supera il Partito democratico e si avvicina sempre di più alla Lega, che nonostante un lieve calo rimane il primo partito italiano. è questo lo scenario delineato dagli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg e aggiornati al 18 maggio 2021.

Sondaggi politici 18 maggio

Secondo la rilevazione, effettuata per il Tg La7, se si andasse alle urne il partito di Matteo Salvini otterrebbe il 21% dei consensi. Una percentuale in calo dello 0,3% rispetto alla settimana precedente ma che gli consente comunqe di mantenere il ruolo di forza politica più votata. Al secondo posto arriverebbe Fratelli d’Italia, in continua e costante crescita da mesi, che raggiungerebbe il 19,5% guadagnano lo 0,4% di voti in più rispetto al 10 maggio.

Giorgia Meloni supererebbe dunque il Partito Democratico che scivola dal 19,5% al 19,2%. A perdere terreno è anche il Movimento 5 Stelle, che in una settimanaè sceso dello 0,2% attestandosi al 16,8%. Forza Italia è invece cresciuta dello 0,3% e approda al 7%, mentre Azione cede lo 0,2% e ora vale il 3,5%. Seguono Sinistra Italiana al 2,9%, i Verdi al 2%, Più Europa all’1,9%, Italia Viva all’1,8%, MDP Articolo Uno all’1,8% e altre liste al 2,6%.

Con questi numeri la coalizione di centrodestra supererebbe nettamente l’alleanza giallorossa: la prima (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia) otterrebbe il 47,5% dei consensi mentre la seconda (Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico) il 36,3%.

Sondaggi politici 18 maggio: Fratelli d’Italia secondo partito

La rilevazione di Swg rispecchia quella di Emg reaalizzata per la trasmissione di Rai tre Agorà del 13 maggio. Anche in quel caso Fratelli d’Italia era dato come il secondo partito del Paese con il 18,5% dei consensi e a 3,7 punti di distanza dalla Lega (in crescita al 22,2%). Stando a questi ultimi sondaggi il Partito Democratico si stanziava al quarto posto (16,9%) preceduto dal Movimento 5 stelle (18,4%).

Sondaggi politici 18 maggio, Meloni: “Mi preparo a governare”

Si tratta di risultati che fanno ben sperare Giorgia Meloni, che durante la trasmissione Mezz’ora in più si è così espressa: “Io mi preparo a governare la nazione ma per carattere non sono una che fissa degli obiettivi di tipo personale. Io sono pronta ad assumermi le responsabilità che gli italiani mi chiederanno di assumere. Mi tremano le mani. Ma se non fosse così, perché farei politica?“.