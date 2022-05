Sondaggi politici Swg: Lega al 15%, mai così male dal 2015

Male la Lega, bene il Partito Democratico. Il centrodestra, fatta eccezione per Forza Italia, perde qualche punto. I risultati dei sondaggi politici Swg.

I sondaggi politici Swg non sorridono alla Lega, partito guidato da Matteo Salvini, che registra solo il 15%. Dopo quasi un mese di incontrastato dominio di Fratelli d’Italia (FdI), il Partito Democratico (PD) accorcia le distanze.

Sondaggi politici Swg, la Lega crolla: recupera il Partito Democratico

La sfida tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta è sempre più accesa ed interessante. FdI è al 22,6% con un calo dello 0,3% rispetto alla scorsa settimana. Sebbene sia ancora in testa, il PD sta recuperando. Con un aumento dello 0,5% rispetto alla scorsa settimana, il PD vola al 21,8%. Il centrodestra dovrebbe fare affidamento almeno sulla Lega, ma il partito di Salvini non è più così affidabile. Dopo sette giorni la Lega è solo al 15% e segna un calo dello 0,6% nelle intenzioni di voto degli italiani.

Una percentuale così bassa, il partito di Salvini, non la registrava dall’ormai lontano 2015.

Movimento 5 Stelle e Forza Italia

La zona di metà classifica vede sempre il Movimento 5 Stelle (M5S), guidato da Giuseppe Conte, con un aumento dello 0,2% che li porta al 12,8%. Un risultato non male per i pentastellati visto il trend in decrescita iniziato a gennaio 2022. Bene anche Forza Italia (FI) che raggiunge l’8%.

Azione/+Europa invece ha un calo dello 0,2% rispetto a sette giorni fa e registra solo un 5% di intenzioni di voto degli italiani.

Gli altri partiti

Per quanto riguarda i partiti minori, solo Italexit di Gianluigi Paragone cresce dello 0,2% e raggiunge il 2,6% delle intenzioni di voto. Male i Verdi che perdono uno 0,1% e Sinistra Italiana (SI) che perde uno 0,2%. Attualmente i Verdi sono al 2,3% e SI al 2,1%.

Italia Viva (IV) guidata da Matteo Renzi è stabile e resta al 2,5%.