Sondaggi Swg 20 dicembre: Fratelli d’Italia e Lega quasi pari dietro al Partito Democratico

La Lega è ad un passo dal sorpassare Fratelli d'Italia e tornare secondo partito nazionale: i risultati dei sondaggi Swg del 20 dicembre.

Stando ai sondaggi realizzati da Swg e trasmessi durante il TgLa7 di lunedì 20 dicembre 2021, in caso di elezioni anticipate il partito più votato sarebbe quello di Enrico Letta: al secondo e al terzo posto si collocherebbero i due partiti maggiori del centrodestra (Fratelli d’Italia e Lega) con un cambiamento di equilibri rispetto alla precedente rilevazione.

Sondaggi Swg 20 dicembre

Il Partito Democratico continua a mantenersi in testa con il 22,1% (+0,1%) davanti a Fratelli d’Italia che perde lo 0,5% e scende al 19,7%. Direzione contraria invece per la Lega, che dello 0,6% arrivando al 19,6%. A separare Meloni e Salvini in caso di chiamata alle urne è dunque una percentuale minima.

Quanto agli altri partiti, il Movimento Cinque Stelle cala dello 0,4% rispetto alla settimana precedente e ora vale il 13,9%.

Perde terreno anche Forza Italia, che passa dal 7,7% al 7,4% mentre Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,2% e va dal 3,8% al 4%.

Sondaggi Swg 20 dicembre: i partiti minori

Per ciò che riguarda i partiti minori, con consensi inferiori al 3%, Sinistra italiana si colloca al 2,5%, Leu e Articolo 1 al 2,2%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,2%, i Verdi al 2.6% e infine +Europa all’1,5%.