Sondaggio a sorpresa di Musk: "Mi devo dimettere da Twitter?"

In queste ore arriva il sondaggio a sorpresa di Elon Musk: “Mi devo dimettere da Twitter?”.

L’ultima provocazione del miliardario Usa sulla discussa conduzione del social fa discutere, anche perché in ordine alla sua gestione del social Musk in queste ultime settimane aveva collezionato “scelte” non sempre condivise.

“Mi devo dimettere da Twitter?”

Dopo i licenziamenti di massa, l’esibizione di armi, le accuse dell’Ue di cattiva gestione dei contenuti sensibili e il ban per i giornalisti che lo avrebbero “doxxato” adesso arriva la provocazione. E dopo aver già chiesto ai suoi 122 milioni di follower se dovesse ripristinare gli account dei giornalisti sospesi, oggi Musk pubblica un altro sondaggio su Twitter.

Ed è un sondaggio che riguarda lui. Ansa spiega che il proprietario della piattaforma ha chiesto agli utenti “se si debba dimettere dal ruolo di amministratore delegato, assicurando che quale che sia il risultato lo rispetterà”.

“Attenzione a ciò che chiedi, potresti ottenerlo”

Si tratta forse dell’ennesima provocazione del miliardario ma se sia un bluff o un fatto concreto lo si saprà soltanto fra undici ore, alla scadenza del sondaggio.

Intanto, dopo aver pubblicato lo stesso proprip Elon Musk ha twittato un messaggio sibillino: “Stai attento a ciò che desideri, perché potrebbe verificarsi”.