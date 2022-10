Sondaggio: chi vogliono gli elettori del PD come segretario

Schlein conquista gli elettori, Bonaccini gli italiani: chi sarà il nuovo segretario?

Dopo la pesante sconfitta (annunciata) alle elezioni dello scorso 25 settembre, Enrico Letta ha già annunciato che non si ricandiderà alla carica di segretario del Pd. La domanda del giorno dunque riguarda chi potrebbero essere i candidati pronti a sostituirlo e, chi preferiscono non solo gli elettori del partito, ma anche gli italiani in generale.

Chi vogliono gli elettori del PD come segretario

Secondo un primo sondaggio, condotto da Euromedia Research (Istituto di ricerca guidato da Alessandra Ghisleri), gli elettori del PD vorrebbero Elly Schlein (26,5%) come segretaria, seguita da Stefano Bonaccini (22,4%). Per quanto riguarda gli italiani invece, il dato si ribalta: l’attuale presidente dell’Emilia-Romagna è al primo posto con un convincente 16,9%, mentre la Schlein insegue al 12%.

Questi al momento sono i due nomi più caldi, ma altri potrebbero ambire a guidare il partito, o a rifondarlo sotto migliori auspici a seconda della situazione. L’ex ministro Francesco Boccia ha il 6,4% dei consensi, l’autocandidata Paola De Micheli ha il 4,7%, mentre il sindaco di Firenze Dario Nardella sta al 3,1%. Infine anche i due attuali vicesegretari potrebbero avere una chance, sebbene al momento molto labile: Irene Tinagli al 2,1% e Peppe Provenzano al 1,6%, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, all’1,4%.

In ogni caso però, i giochi sono ancora apertissimi visto che, quasi la metà degli intervistati, il 47%, dichiara di non avere un’opinione in merito.