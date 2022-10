Oltre il 60% degli intervistati per il sondaggio IndexResearch condotto per Piazza Pulita sono contrari al ritorno di Salvini al Viminale.

Sondaggio IndexResearch, gli italiani bocciano Matteo Salvini al Viminale

Gli italiani non vogliono che Matteo Salvini torni al Viminale. A rivelarlo è stato il sondaggio realizzato da IndexResearch per Piazza Pulita.

Secondo la rilevazione, un ritorno del segretario della Lega al Ministero dell’Interno sarebbe sgradito a due cittadini su tre. Alla domanda “Matteo Salvini di nuovo al Viminale?”, solo il 30,6% degli intervistati ha espresso parere favorevole mentre il 63,4% si è detto contrario. Il dato è fondamentale: se è evidente che il centrodestra ha vinto le ultime elezioni politiche, è altrettanto lampante che Salvini non sia più così apprezzato tra gli elettori che hanno giocato un ruolo cruciale nella vittoria della coalizione.

Intanto, le tensioni che stanno caratterizzando la scelta dei nomi per comporre la prossima squadra di Governo sono sempre più lampanti.

I sondaggi su tecnici e durata del Governo Meloni

Rispetto alle difficoltà legate al totoministri e alle spaccature che percorrono la maggioranza, il sondaggio Radar di Swgha rivelato che il 46% degli intervistati è certo che emergeranno numerosi contrasti tra i partiti del centrodestra ma che Giorgia Meloni riuscirà a gestirli.

Il 34% è convinto che i contasti saranno talmente intensi da complicare e ritardare la formazione del nuovo esecutivo. Il 20%, invece, pensa che la coalizione sia coesa e unita da un forte spirito di collaborazione.

Uno dei nodi principali, poi, riguarda la polemica sui ministri tecnici. Per gli italiani, il coinvolgimento di tecnici sarebbe positivo: il 64% degli intervistati, infatti, è favorevole alla loro presenza nel Governo Meloni ma in numero contenuto; il 17% ne vorrebbe in numero consistente; il 19% si oppone all’ipotesi.

Rispetto al futuro dell’esecutivo guidato da Meloni, infine, gli italiani sono perlopiù convinti che durerà. Il 25% pensa che arriverà a fine legislatura, il 31% dice che durerà ma non per l’intero lustro mentre il 26% è certo che avrà vita breve.