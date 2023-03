Sondaggio migranti: il 58% degli italiani è "contrario all'accoglienza"

Il recente sondaggio di Tecné sui migranti ha mostrato come la questione possa diventare un problema sia per il PD che per il governo Meloni.

Il sondaggio di Tecné sui migranti

Un sondaggio sui migranti, con dati elaborati dall’Istituto di ricerca Tecné e resi disponibili in diretta tv da Nicola Porro, durante il consueto appuntamento di “Quarta Repubblica“. Durante il programma, è stato certificato che il 58% degli cittadini è contrario all’accoglienza contro un 34% di favorevoli.

Un risultato che può essere letto in due modi. Visto da sinistra, dimostra la distanza tra le istanze del Partito Democratico e il sentimento della maggioranza degli italiani. Visto da destra, invece, mostrano tutti i rischi che corre il governo Meloni a non governare il fenomeno migratorio: o gli sbarchi si riducono, oppure i consensi diminuiranno.

I dati sui migranti partito per partito

Naturalmente, i dati si differenziano da partito a partito.