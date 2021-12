Sondaggio Pagnoncelli per il Quirinale: Berlusconi è il preferito per il centrodestra

Nuovo sondaggio per il Quirinale di Pagnoncelli. Draghi resta a Palazzo Chigi mentre al colle per gli elettori del centrodestra deve salire Berlusconi

L’attenzione della politica è tutta orientata all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica al termine del settenato di Sergio Mattarella a febbraio. Come sempre avviene in questi casi nessuno vuole sbilanciarsi troppo per paura di vedere bruciata la possibilità di eleggere al Quirinale il proprio candidato.

Non è certo il caso di Silvio Berlusconi, da settimane ormai il preferito tra i candidati del centrodestra e, stando all’ultimo sondaggio per il Quirinale di Nando Pagnoncelli, l’uomo che troverebbe i maggiori consensi tra gli elettori conservatori e liberali.

Sondaggio Pagnoncelli Quirinale, Berlusconi primo nel centrodestra

Ospite di Giovanni Floris a Dimartedì, il sondaggista ha spiegato che al campione è stato chiesto – dando seguito alla volontà della Meloni di eleggere un Presidente della Repubblica patriota – se Silvio Berlusconi sia più un patriota o più “politico concentrato principalmente sui propri interessi”.

Il 59% crede in quest’ultima opzione, mentre un altro 25% lo vede come un vero patriota. In seguito alla domanda “chi è per lei un patriota” le risposte sono state le seguenti: Pertini, 49%, Enrico Berlinguer, 24%, Alcide De Gasperi, 24%, Carlo Azeglio Ciampi, 15%, Giorgio Almirante, 12%. Si è astenuto l’8%.

Sondaggio Pagnoncelli Quirinale, la posizione di Berlusconi

Berlusconi dunque non sarebbe considerato come un vero patriota, ma per gli elettori del centrodestra è comunque il favorito per la carica di Capo dello Stato.

Ha il 16% del consenso dei votanti del centrodestra, seguito da Gianni Letta, 11%, Elisabetta Casellati, 10%, Pier Ferdinando Casini, 8%, Letizia Moratti, 8%, Giulio Tremonti, 7%, Marcello Pera, 3%, Antonio Martino, 3%. Il 53% ha prefetito non esprimersi.

Berlusconi nel sondaggio di Pagnoncelli per il Quirinale

Interessante notare come nel sondaggio per il Quirinale di Pagnoncelli alla domanda “preferite che Mario Draghi faccia il presidente del Consiglio o il presidente della Repubblica?” il 64% degli intervistati ha preferito che rimanga ben saldo alla scrivania di Palazzo Chigi, mentre il 18% lo preferirebbe sul colle più alto di Roma.