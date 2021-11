Sondaggio politico di Swg: il Pd è il primo partito al 20,8%

Sondaggio politico di Swg: il Pd di Enrico Letta è il primo partito per gradimento al 20,8%, segue FdI al 19.08% mentre la Lega resta terza al 18.04%

L’ultimo sondaggio politico di Swg per il Tg La7 offre indicazioni di assestamento sull’ultima rilevazione, e sono indicazioni che danno ancora il Pd come il primo partito nel gradimento degli italiani attestato al 20,8%.

La rilevazione Swg: Pd primo partito nel gradimento degli italiani

Si consolida dunque la posizione di testa per la formazione politica guidata da Enrico Letta. Tutto questo mentre Fratelli d’Italia, che con il Pd ha avuto tre settimane di testa a testa su cifre decimali, perde ancora un po’ consensi e scende sotto la soglia del 20%.

Pd primo partito, per Swg la Meloni ancora seconda e in leggera flessione

Il partito guidato da Giorgia Meloni resta ancora in pole per aspirare ad una leadership nel gradimento che lo aveva visto svettare fra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, ma ultimamente pare essere in impercettibile affanno.

Così come pure in stasi è la Lega di Matteo Salvini, che resta terza forza dopo essere stata la prima e questa settimana perde ancora qualche decimale di punto nel gradimento degli elettori italiani.

La Lega è terza, il Pd è primo partito e Swg registra lo “scatto in avanti” di Azione

Ecco comunque i dati specifici elaborati da Swg: I Dem sono al primo posto con il 20.8% delle preferenze (+0.5% in una settimana).

Dopo il Pd c’è quindi Fratelli d’Italia al 19.08% ( ha perso uno 0.4%). Terza con posizione immutata la Lega, che si attesta al 18.04% e perde uno 0.3%. Il Movimento Cinquestelle è 15.7% (-0.4%). Sostanzialmente immutata la posizione di gradimento di Forza Italia al 6.8% ( -0.1%), mentre Azione guadagna ancora un punto percentuale e si attesta su un lusinghiero 4%. Chiudono Sinistra Italiana stabile al 2.5% e Italia Viva al 2.4% (+0.2%).