L’ultimo sondaggio politico di Swg per il telegiornale di La7 lo dice chiaro: Giorgia Meloni “paga pegno” ad Elly Schlein, con Fratelli d’Italia che è e resta inarrivabile primo partito ma con il “nuovo” corso mette in rimonta il Pd. Il dato è che i dem proseguono a raccogliere consensi nelle intenzioni di voto con Elly Schlein alla sua guida e che nello stesso momento temporale si assiste a quello che Fanpage definisce un “tonfo di Fratelli d’Italia, che perde quasi mezzo punto percentuale nell’ultima settimana”.

Meloni “paga pegno” ad Elly Schlein

Ovviamente il partito di Giorgia Meloni non ha di che temere, dato che è molto più che primo con oltre dieci punti di distanza che la separano da tutte le altre, ma il seme di una futura “lotta” non arriva più dai M5s, ma dal Nazareno. Ecco cosa accadrebbe comunque per Swg se si votasse domani in Italia: Fratelli d’Italia è il primo partito con il 30,3% ma perde ben 0,4 punti percentuali. Cresce del doppio il Partito Democratico che guadagna 0,8 punti percentuali nell’ultima settimana, volando così al 19,8%. Il Movimento Cinquestelle è dato in salita ma resta terzo, con i “contiani” che crescono di 0,4 punti percentuali questa settimana e vanno al 16,1%. Stabile la Lega di Matteo Salvini che si mantiene sul risultato di lunedì scorso all’8,8%.

Terzo Polo in calo con Forza Italia

Guai per Terzo polo di Azione e Italia Viva, che perde mezzo punto percentuale e scende al 7,5%. La flessione ha riguardato anche Forza Italia, che cala di 0,2 punti percentuali ed è al 6,4%. Sopra la soglia di sbarramento del 3% c’è solo l’Alleanza di Verdi e Sinistra, in leggera risalita rispetto a una settimana fa al 3,2%. I “bocciati” dall’ingresso in Parlamento sarebbero: +Europa al 2,2% (+0,2), Unione Popolare all’1,7% (-0,1) e Per l’Italia con Paragone all’1,6% (-0,1). Non si è espresso il 35% degli intervistati.