Sondrio: convocato in questura spacca telefono e provoca incendio, arrestato

Milano, 23 ago. (Adnkronos) – La squadra mobile di Sondrio ha arrestato un pregiudicato di 49 anni per i reati di incendio e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo era stato convocato lo scorso 23 agosto negli uffici della questura di Sondrio per ricevere la notifica di un provvedimento. Non appena ricevuta la notifica, però, ha cominciato a dare in escandescenze, ha spezzato il suo telefono cellulare e lo ha scagliato a terra. La violenza dell'impatto ha causato l’esplosione della batteria del dispositivo, dalla quale è derivato un incendio che al contatto con componenti plastiche ha provocato una fiammata. La batteria bruciata ha inoltre provocato una nuvola di fumo dal forte odore tossico, rimasta negli uffici per alcune ore, costringendo gli operatori all’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, al termine delle formalità di rito è stato trasportato al carcere di Sondrio a disposizione dell'autorità giudiziaria.