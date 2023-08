Sondrio: finti tecnici dei termosifoni tentano di derubare anziana, due denunciati

Milano, 31 ago. (Adnkronos) – La polizia di Stato di Sondrio ha denunciato all’autorità giudiziaria due uomini responsabili di essersi introdotti nell’abitazione di una anziana signora con l’intenzione di appropriarsi di alcuni oggetti in oro presenti nell’abitazione.

Nella mattinata del 24 agosto scorso, i due hanno notato la donna nei pressi del Lungo Mallero con le buste della spesa in mano e hanno deciso di seguirla fino alla sua abitazione. Uno dei due, poi, si è avvicinato e, spacciandosi per tecnico dei termosifoni, le ha detto di dover effettuare delle verifiche ai termosifoni del suo appartamento. La donna, quindi, lo ha fatto entrare in casa. A quel punto, il finto tecnico le ha detto che avrebbe dovuto inserire nei termosifoni un particolare liquido che, con l’apertura delle valvole, avrebbe danneggiato eventuali oggetti in oro presenti in casa. Quindi ha invitato la donna a raccogliere tutti i suoi oggetti e a posizionarli lontano dai termosifoni.

Intuito il rischio, la donna ha informato subito un operaio che in quel momento si trovava a lavorare nei ponteggi del suo palazzo, riuscendo a mettere in fuga il malintenzionato che è salito a bordo di un'auto sulla quale ad attenderlo c'era il suo complice. Le indagini condotte dagli operatori della squadra mobile della questura di Sondrio si sono concentrate sull’analisi dei filmati di videosorveglianza e sulle dichiarazioni dei testimoni, consentendo agli agenti di individuare in pochi giorni gli autori del fatto. Entrambi i soggetti sono risultati molteplici precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio del tutto analoghi a quello appena descritto. L’autore materiale del reato, già sottoposto ad affidamento in prova da scontare in una struttura della provincia di Sondrio, è stato trasferito al carcere di Sondrio. Lo stesso deve scontare una pena di 7 anni.