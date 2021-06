Sondrio: precipitano in una cascata, morta una donna, ferito il compagno

Milano, 13 giu.(Adnkronos) – Erano andati a fare una gita alle cascate dell'Acquafraggia, in Val Bregaglia, in provincia di Sondrio, ma il tentativo di osservare più da vicino le cascate, spingendosi oltre i limiti, è finito in tragedia. Una donna di 42 anni è morta e il suo compagno di 36 è rimasto gravemente ferito nel tentativo di salvarla.

E' accaduto stamane intorno a mezzogiorno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino della guardia di finanza. Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero spinti in una zona interdetta al pubblico per poter osservare più da vicino le cascate. Lei, però, avrebbe perso l'equilibrio scivolando per decine di metri e lui, nel tentativo di soccorrerla, sarebbe caduto ferendosi in modo piuttosto grave.

Per la donna non c'è stato nulla da fare; l'uomo è stato trovato in stato di incoscienza. E' stato trasferito all'ospedale di Gravedona.