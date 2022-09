Sondrio: un arresto per traffico di sostanze stupefacenti, sequestrati droga e contanti

Milano, 14 set. (Adnkronos) – I finanzieri del comando provinciale di Sondrio hanno arrestato un giovane di nazionalità italiana per traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, nei giorni scorsi, i militari del nucleo mobile della compagnia della guardia di finanza di Tirano, avendo notato uno scambio di droga tra due soggetti, in pieno giorno, nei pressi di un parcheggio, hanno immediatamente intercettato lo spacciatore e, successivamente, hanno perquisito la sua abitazione e il suo veicolo.

Le operazioni hanno consentito il rinvenimento ed il sequestro, oltre che di 120,93 grammi di hashish, 6,80 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento e la vendita al dettaglio, anche di circa mille euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Al termine delle operazioni, i finanzieri hanno arrestato il giovane per cessione e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Sono stati inoltre sequestrati ulteriori 7,54 grammi di hashish e 0,05 grammi di marijuana al soggetto acquirente, nei confronti del quale si è proceduto al ritiro della patente e alla segnalazione alla prefettura di Sondrio.