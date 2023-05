Sonepar Italia avvia selezioni per l'Accademia aziendale con attenzione alla parità di genere

Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Sonepar Italia avvia una nuova selezione per l’Accademia aziendale che giunge alla 19a edizione e mira a formare diplomate e diplomati da inserire nel proprio organico, con una forte attenzione verso i profili femminili in linea con i principi della gender...

Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Sonepar Italia avvia una nuova selezione per l’Accademia aziendale che giunge alla 19a edizione e mira a formare diplomate e diplomati da inserire nel proprio organico, con una forte attenzione verso i profili femminili in linea con i principi della gender equality che hanno permesso alla società con base a Padova di ottenere nelle ultime settimane la certificazione Uni/PdR 125 per la tutela della parità di genere sul luogo di lavoro.

Si tratta della seconda selezione del 2023 effettuata dall’azienda di riferimento a livello nazionale nella distribuzione di materiale elettrico in collaborazione con Gi Group. Una novità per il progetto Accademia, che nelle precedenti 18 edizioni ha sempre avuto cadenza annuale, a testimonianza del successo di un’iniziativa che solo nelle ultime tre edizioni ha formato 20 donne e 36 uomini, con un tasso di inserimento superiore all’80%, arrivato al 100% nell’edizione conclusasi a marzo scorso.

“Sonepar continua a investire nella formazione e nella creazione di opportunità di lavoro per le donne in un ambito prevalentemente maschile” dichiara Donato Fiore, vp human resources di Sonepar Italia. “Le diplomate e i diplomati che sceglieranno di mettersi in gioco potranno muovere i primi passi nel mondo del lavoro in un ambiente dinamico e inclusivo, divenendo parte di un gruppo internazionale che è all’avanguardia nella trasformazione digitale, nell’automazione e nella sostenibilità. La nostra è un’azienda votata al cambiamento e le donne sono parte integrante di questo processo, potendo operare in un ambiente aziendale che le tutela, valorizzandone il percorso di crescita professionale, come testimoniato anche dalla recente certificazione UNI/PdR 125 che attesta l’efficacia del sistema adottato da Sonepar per la tutela della parità di genere”.

“Soddisfatti dell’esperienza dello scorso anno, abbiamo voluto rilanciare un’Academy 100% Employability di comune accordo con Sonepar Italia” afferma Chiara Zini, unit delivery coordinator di Gi Group. “Il percorso rappresenta un’opportunità occupazionale nel settore della grande distribuzione organizzata per candidate e candidati, che spesso però necessitano di una formazione adeguata per sviluppare le competenze richieste dalle aziende. È quindi fondamentale dialogare con le imprese e insieme costruire percorsi di formazione ad hoc. Il programma Academy 100% Employability, lanciato nel 2021, va in questa direzione e rientra nell’impegno di Gi Group per rendere il Lavoro Sostenibile e Inclusivo. Siamo orgogliosi di avere ancora a bordo un partner come Sonepar Italia”.

Da oggi fino al prossimo 24 maggio sarà possibile presentare la candidatura per partecipare all’Accademia Sonepar Italia. Il percorso di selezione, gestito da Gi Group, prima agenzia italiana del lavoro, è aperto a diplomate e diplomati non necessariamente provenienti da un percorso formativo di una scuola tecnica o con conoscenze pregresse nel settore.

Il progetto Accademia prevede un corso in aula di 155 ore che si svolgerà a Padova nella sede dell’azienda e fornirà competenze tecniche base. I partecipanti inizieranno poi il loro percorso aziendale partendo dai punti vendita, dove saranno inseriti con contratto di somministrazione Gi Group e mansione di addetto alle vendite.

Il corso si svolgerà dal 19 giugno al 14 luglio. Il programma è focalizzato sull’acquisizione delle basi di elettrotecnica con numerosi approfondimenti tecnici. Gli argomenti del corso sono: cenni sull'illuminotecnica, illuminazione civile e industriale, conoscenze in ambito fotovoltaico, impianti di condizionamento, sistemi di cablaggio, controllo e automazione industriale, domotica, antennistica digitale e satellitare, sistemi di fissaggio. I corsisti verranno anche formati sugli applicativi informatici Sonepar: Sap, SalesForce e piattaforma E-commerce, tecniche di vendita, team working e sicurezza sul lavoro.

Le lezioni si svolgeranno in azienda nei giorni lavorativi, da lunedì a venerdì, per 8 ore al giorno; la sede di Sonepar Italia si trova a Padova in Riviera Maestri del Lavoro, 24. Durante questo periodo saranno riconosciuti: pranzo per tutti e alloggio per i fuori sede (residenti in luoghi distanti oltre 100 km da Padova).

Per partecipare all'Accademia Sonepar Italia è possibile candidarsi inviando una mail con curriculum vitae all’indirizzo: carriere.italia@sonepar.it