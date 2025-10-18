Sonia Barrile condivide la sua esperienza di gravidanza e la relazione con Simone

Sonia Barrile, nota per la sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, ha recentemente rivelato di essere in attesa di un bambino. La 26enne ha condiviso questa notizia nel corso di un’intervista a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, dove ha anche parlato della sua attuale situazione sentimentale.

La giovane ha scoperto di aspettare un maschietto dopo aver concluso la sua relazione con Simone Margagliotti, il padre del bambino che porta in grembo. Nonostante le sfide affrontate, Sonia ha affermato di non avere intenzione di tornare insieme a lui, ma ha trovato un nuovo equilibrio nella loro co-genitorialità.

La nuova vita da futura madre

Durante l’intervista, Sonia ha spiegato il suo stato d’animo riguardo alla gravidanza. “Aspetto un maschietto, ma non abbiamo ancora scelto un nome”, ha dichiarato, aggiungendo che la data prevista per il parto è a fine febbraio. Pur non essendo più fidanzati, entrambi si impegneranno a crescere il loro bambino insieme.

La co-genitorialità con Simone

Sonia ha rivelato che, attualmente, vive nello stesso condominio di Simone, ma in appartamenti separati. “Lui è presente anche durante le visite mediche”, ha detto, esprimendo il desiderio che il padre possa essere un buon genitore. Nonostante la rottura, i due hanno trovato un modo per collaborare nella crescita del loro bambino.

Simone, dopo il percorso nel reality, ha preso coscienza degli errori commessi in passato. Tuttavia, Sonia ha deciso di proseguire la sua vita da sola, sottolineando che, nonostante il pentimento di lui, la loro storia è conclusa. “Dopo Temptation Island, gli ho dato una seconda possibilità, ma ho scoperto un tradimento avvenuto prima del programma, e non l’ho perdonato”, ha confessato Sonia.

Le emozioni di una gravidanza inaspettata

La rivelazione della gravidanza ha colto Sonia di sorpresa. “Ero incredula quando ho visto il test di gravidanza. Avevo perso le speranze, visto che per anni abbiamo cercato di avere un figlio senza successo, e ora finalmente il nostro sogno si realizza”, ha raccontato, visibilmente commossa.

La forza di andare avanti

Nonostante le difficoltà, Sonia ha espresso la determinazione a costruire una vita felice per sé e il suo bambino. “Ho pensato se tornare con Simone per crescere il bambino insieme, ma la fiducia è fondamentale e, quando manca, è difficile ricostruire”, ha riflettuto. “Adesso, però, sono felice e conto molto su me stessa, circondata da persone che mi vogliono bene”, ha concluso, trasmettendo un forte senso di ottimismo per il futuro.