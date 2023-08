Sonia Bruganelli è stata pizzicata mentre bacia un altro uomo. In molti si sono fermati allo scatto, ma la realtà è ben diversa da quella che appare. L’ex signora Bonolis non ha ritrovato l’amore, ma si sta solo facendo prendere la mano dal gossip.

Sonia Bruganelli bacia un uomo, ma l’amore non c’entra nulla

Il settimanale Vero ha immortalato Sonia Bruganelli mentre bacia un uomo. Il tizio in questione è Giuseppe Scagliola, uno degli autori di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis di cui l’ex moglie è autrice. Tra loro, è bene chiarirlo fin da subito, non c’è alcun flirt in corso e lui è anche felicemente sposato. Non a caso, la stessa rivista gioca sul kiss che si sono scambiati in favore di paparazzi. L’amore, quindi, non c’entra un bel niente.

Sonia Bruganelli e quella strana passione per il gossip

Considerando che soltanto qualche settimana fa, Sonia e Paolo Bonolis hanno annunciato il divorzio, avere tra le mani la foto della Bruganelli che bacia un uomo è un piatto ricco che è difficile rifiutare. Questo, molto probabilmente, è il pensiero che ha fatto il direttore di Vero quando ha acquistato la foto del paparazzo. Una cosa è certa: da quando Sonia si è avvicinata alla tv come protagonista, e non più da semplice addetta ai lavori, la sua passione per il gossip è sotto agli occhi di tutti.

Il gossip può creare dipendenza

Dopo la sua prima partecipazione al Grande Fratello Vip come opinionista, Sonia si è avvicinata sempre di più al mondo della cronaca rosa. A quanto pare, la Bruganelli non disdegna il gossip, anzi. Probabilmente, ne è attratta. Certo, non ha bisogno delle copertine per vivere, ma restare sulla cresta dell’onda è importante, anche per quanti viaggiano con i jet privati.