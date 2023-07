Sonia Bruganelli commenta il debutto di Soleil Sorge in Rai: le parole

Sonia Bruganelli ha commentato il debutto di Soleil Sorge in un programma Rai. L’influencer italo-americana, dopo il GF Vip, è riuscita ad avere il successo che sperava e adesso deve dimostrare di saper bucare lo schermo.

Ciao ciao Mediaset: a breve Soleil Sorge debutterà in Rai, con un programma che co-condurrà insieme a due volti parecchio noti, Enrico Vanzina e Pascal Vicedomini. Per l’influencer italo-americana si tratta di un grande salto, della cosiddetta prova del nove. Se riuscirà a farsi apprezzare potrebbe seguire le orme di Eleonora Daniele. A commentare il suo debutto anche Sonia Bruganelli, che ha fatto il tifo per lei sin dai tempi del GF Vip.

Le parole di Sonia Bruganelli

Via Instagram, Sonia ha condiviso un articolo che parla del debutto di Soleil in Rai. A didascalia, ha scritto:

“Lo sapevo che eri la migliore… ed è solo l’inizio”.

La Bruganelli continua a fare il tifo per la Sorge ed è contenta del suo debutto in Rai.

Sonia Bruganelli: le parole su Soleil non sorprendono

Le parole che Sonia ha riservato alla sua pupilla non sorprendono. D’altronde, ai tempi del GF Vip, è riuscita a prendere le parti di Soleil anche quando era indifendibile. Dopo il reality, poi, hanno avuto modo di conoscersi meglio e, a quanto pare, il rapporto dura ancora oggi.