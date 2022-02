Sonia Bruganelli conferma: “Non tornerò al GF Vip il prossimo anno”

Sonia Bruganelli ha svelato perché non farà l'opinionista del Grande Fratello Vip 7.

Sonia Bruganelli ha confermato che non sarà presente al Grande Fratello Vip 7 in veste di opinionista e ha spiegato perché.

Sonia Bruganelli non sarà al GF Vip 7

Dopo l’esperienza del GF Vip 6 Sonia Bruganelli ha ribadito la sua gratitudine verso Alfonso Signorini ma ha anche specificato che non sarà presente una seconda volta al programma in veste di opinionista.

La conduttrice, moglie di Paolo Bonolis, avrebbe in serbo infatti nuovi progetti:

“Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro”, ha ammesso.

I nuovi progetti della conduttrice

Il prossimo anno la moglie di Bonolis sarà concentrata su alcuni nuovi progetti che, a quanto pare, a lei interesserebbero maggiormente:

“Forse il mio progetto futuro riuscirò a realizzarlo con Infinity perché credo che prenderà la quarta stagione de “I libri di Sonia”, per cui potrò far vedere anche che può essere carino anche leggere dei libri, avremo ospiti interessanti. Questa è una mia passione e sono contenta che in qualche modo qualcuno me ne renda merito.

Poi continuo a fare la produttrice e se Dio vuole forse anche il buon Bonolis farà un programma nuovo, chi lo sa!”, ha anticipato. durante il GF Vip 6 Sonia Bruganelli è risucita a conquistare il pubblico tv ma non sono mancate liti tra lei, Alfonso Signorini e la sua collega, Adriana Volpe.