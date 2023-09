Sonia Bruganelli debutta in Rai nello stesso giorno del GF: una strana coincidenza che non sfugge ai fan.

Nello stesso giorno in cui il GF ha debuttato su Canale 5, Sonia Bruganelli è approdata in Rai, nel programma La vita in diretta condotto da Alberto Matano. E’ solo una strana coincidenza?

Lunedì 11 settembre 2023, nello stesso giorno in cui ha aperto i battenti il GF, Sonia Bruganelli ha debuttato in Rai. L’ex moglie di Paolo Bonolis, che recentemente è stata ospite di Verissimo, ha accettato l’invito di Alberto Matano nel programma La vita in diretta. Una partecipazione isolata? Pare proprio di no.

L’annuncio di Alberto Matano

Matano ha annunciato che Sonia sarà spesso ospite de La Vita in diretta, quindi significa che la Bruganelli sta consolidando il suo rapporto con la Rai. Non è strano che l’ex moglie di Bonolis abbia iniziato la sua avventura in Viale Mazzini nello stesso giorno del debutto del GF? La domanda sorge spontanea, soprattutto perché fino allo scorso anno era opinionista del reality.

Sonia Bruganelli inizia una nuova avventura in Rai

Considerando che Sonia è principalmente una produttrice, i suoi rapporti con Mediaset andranno avanti. Questa, almeno, sarà la realtà dei fatti fino a quando l’ex marito Paolo resterà legato al Biscione. Nel frattempo, nessuno le vieta di partecipare ai programmi Rai con il ruolo da opinionista.