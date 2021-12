Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, finte liti? La verità

Adriana Volpe ha rotto il silenzio in merito alle sue presunte "finte liti" con la collega Sonia Bruganelli.

Al Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno dato vita a una serie di dinamiche al di fuori di ciò che accadeva tra i concorrenti del programma e ben presto le loro liti nel salotto tv hanno fatto il giro del web.

Adriana Volpe ha risposto a coloro che hanno ipotizzato che le loro liti fossero finte.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: le liti

Fin dall’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stato chiaro a tutti che tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non corresse buon sangue. Le due se ne sono dette di tutti i colori e in tanti hanno seguito questa nuova edizione del programma soprattutto per capire cosa sarebbe successo tra le due.

Adriana Volpe: la verità sulle liti

Adriana Volpe ha per la prima volta rotto il silenzio in merito all’ipotesi che quelle tra loro non fossero vere liti.

“Certo che è tutto vero, non si tratta di sceneggiate. Siamo molto diverse e questo ci porta allo scontro. Forse più avanti, conoscendoci meglio, potremo instaurare un rapporto di maggiore sintonia. Quel giorno lo vedo ancora lontano, ma non me ne rammarico: amo il confronto e tutto ciò è molto stimolante“, ha dichiarato la conduttrice.

Adriana Volpe: il caso Bruganelli Magalli

A far scoppiare le prime acredini tra le due è stata una foto postata da Sonia Bruganelli sui social e in cui la stessa conduttrice era ritratta in compagnia di Giancarlo Magalli, acerrimo nemico di Adriana Volpe. Com’era prevedibile la conduttrice non ha preso bene la questione e infatti si è scagliata contro la collega affermando: “Dio li fa e poi li accoppia”. Sonia Bruganelli dal canto suo aveva replicato: “Il fatto che lei continui a parlarne da due settimane ha reso questa foto più famosa del normale.

Prima di parlare di solidarietà tra donne, pensaci. Io finito qui torno al mio lavoro, tu chi lo sa. Non mi interessa quello che dici, hai perso credibilità ai miei occhi . Hai chiuso”