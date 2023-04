Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno recentemente smentito le voci in merito alla loro presunta crisi ma, nelle ultime ore, queste stesse indiscrezioni hanno iniziato nuovamente a circolare e con maggiore insistenza.

Sonia Bruganelli e Bonolis: la crisi smentita

Alcuni giorni fa Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno smentito con un video ironico le voci in merito alla loro presunta crisi ma, nelle ultime ore, il settimanale Oggi ha lanciato un nuovo scoop secondo cui i due vip avrebbero deciso effettivamente di lasciarsi e sarebbero stati costretti a smentire la notizia pubblicamente per via delle complesse questioni economiche che potrebbero seguire il loro iter di separazione. Sulla questione al momento non vi sono conferme e i due, di recente, sono stati avvistati in compagnia dei figli e dei nipoti in quella che sembrava una normale quotidianità.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno recentemente svelato di aver scelto di vivere in case separate (ma adiacenti) e hanno difeso pubblicamente la loro decisione in tal senso: i due volti televisivi infatti avrebbero in questo modo a disposizione tutto lo spazio di cui sentirebbero il bisogno. Al momento nessuno dei due ha confermato o smentito i rumor sulla loro presunta crisi e in tanti sperano di saperne presto di più.