Sonia Bruganelli e Bonolis in crisi? “Stavolta non mi ritroverai”

Un messaggio pubblicato da Sonia Bruganelli sui social sembra confermare la sua crisi con il marito Paolo Bonolis.

I fan di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a temere in una crisi tra i due a causa di un messaggio piuttosto criptico postato dalla conduttrice su Twitter.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: la crisi

Sui social in queste ore è apparso un messaggio che ha fatto pensare a molti che i rumor sulla presunta crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis siano veri.

L’indiscrezione ha iniziato a circolare già da diversi mesi, ma finora non ha trovato conferme nei due diretti interessati. L’ultimo messaggio scritto dalla conduttrice sui social, però, sembra lasciar pensare il peggio.

“Spera solamente di non ripensarci mai perché questa volta non mi ritroverai”, ha scritto Sonia Bruganelli sul suo canale ufficiale. La frase non è indirizzata a un destinatario ben preciso ma in tanti, tra i suoi fan, credono che la conduttrice abbia voluto rivolgersi in questo modo proprio al suo famoso marito.

Sonia Bruganelli: l’amore

La conduttrice ha sempre ammesso di aver avuto alti e bassi con Paolo Bonolis ma anche confermato che la loro storia avesse superato momenti estremamente complicati (come la malattia della prima figlia, Silvia). Nonostante le difficoltà e le divergenze di vedute lei e il conduttore hanno costruito una famiglia unita e insieme hanno formato una delle coppie più longeve dello show business italiano.

In una delle sue ultime dediche indirizzate al marito, Sonia Bruganelli ha scritto: “L’uomo più intelligente e ironico che io abbia mai conosciuto.

Senza se e senza ma. L’uomo che ringrazierò per sempre e che per sempre sarà un punto di riferimento”.