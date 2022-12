Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: la donna rivela il segreto del loro matrimonio

Sonia Bruganelli racconta il segreto del suo matrimonio con Paolo Bonolis: vivono, in due case diverse, due vite diverse. Afferma: "Serve un sano ignorarsi"

La separazione-non separazione di Sonia Bruganelli e il conduttore televisivo Paolo Bonolis è finita nel mirino del gossip: vivono in due case diverse e ognuno fa la propria vita.

«Serve un sano ignorarsi, è facilissimo» racconta lei in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

La scelta di vivere sotto due tetti diversi

Essere uniti ma distanti, è questo il segreto del loro matrimonio e della forza della loro coppia. E continua Sonia nel rispondere alle domande: «Non c’è una formula magica per resistere come coppia. Serve un sano ignorarsi, è facilissimo». Con leggerezza racconta che lei e Paolo si limitano a incontrarsi ogni tanto dentro l’appartamento e che non condividono neanche il tempo di un caffè: «Io lo bevo a casa, lui al bar».

Nuova casa in arrivo per la Bruganelli e sua figlia Adele

Sonia ha dichiarato che negli ultimi anni lei e Paolo hanno acquistato un secondo appartamento di famiglia, dove presto si trasferirà da sola con la figlia Adele. Vicino o lontano dal conduttore? Non è chiaro. Se Paolo ha più volte parlato di appartamenti adiacenti, in un’intervista del Corriere della Sera Sonia sembra aver fatto invece riferimento ad appartamenti in due palazzi diversi.

Chissà chi mente, e chissà perché.