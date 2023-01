Sonia Bruganelli, guadagni: "Spendo i soldi di Paolo e i miei li accumulo"

Sonia Bruganelli ha fatto delle dichiarazioni che, di certo, faranno discutere.

Parlando dei suoi guadagni, ha ammesso che spende soprattutto i soldi del marito Paolo Bonolis perché i suoi preferisce accumularli.

Intervistata da Il Messaggero, Sonia Bruganelli si è lasciata andare a dichiarazioni che, di certo, alzeranno un polverone. Da sempre grande provocatrice, la signora Bonolis ha parlato dei suoi guadagni, paragonandoli a quelli di un calciatore di Serie B. Non solo, ha anche ammesso che i suoi soldi preferisce accumularli, mentre si diverte a spendere quelli di Paolo.

Ha dichiarato:

La Bruganelli, parlando del ruolo di opinionista al GF Vip, ha proseguito:

“Non mi va di omologarmi. Non recito la solita parte della brava donna perfettina e gne-gne. Da produttrice tv so che bisogna dare un valore aggiunto ai programmi, quindi da Signorini non faccio altro che assecondare la mia natura e dire quello che penso. Evitando il politicamente corretto. Lo detesto . A me piace chi si sporca le mani e va oltre i luoghi comuni. Comunque sono stron*a solo con chi se lo merita”.

Sonia non ha peli sulla lingua e grazie all’ingaggio di Signorini l’ha dimostrato. Non a caso, ha aggiunto:

“In tv, se sono stata chiamata una seconda volta come opinionista, è perché vado bene . La tv non fa sconti: se non funzioni sei fuori. Da giovane, comunque, per evitare questo marchio, io che avevo qualche velleità di stare sotto i riflettori, grazie a Paolo entrai nella redazione di Ciao Darwin”

Cosa avrebbe fatto se non fosse stata la signora Bonolis? Di certo, si sarebbe data da fare perché “ho sempre temuto di dipendere economicamente da qualcuno“.

Se è diventata un’imprenditrice di successo, però, non è solo merito di Paolo. Ha dichiarato:

“Grazie a lui e a me, che ho aperto un’azienda e riesco a tenerla in piedi. Se non avessi offerto a Mediaset produzioni di successo mi avrebbero già salutato. (…) Che io faccia shopping sfrenato per fare rosicare tutti. Non è vero. Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio”.