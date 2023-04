Sonia Bruganelli: il suo concorrente preferito del GF Vip 7

Dopo l’attesa finale del GF Vip 7 che ha visto trionfare Nikita Pelizon, Sonia Bruganelli ha confessato quale sarebbe stato il suo concorrente preferito di questa edizione del programma.

Sonia Bruganelli: il vippone preferito

Il GF Vip 7 ha visto trionfare come vincitrice Nikita Pelizon e ad alcuni giorni dalla fine del programma Sonia Bruganelli, che per la seconda volta è stata opinionista del programma tv, ha svelato quale sarebbe stato il suo concorrente preferito. “Il mio concorrente preferito? Antonino Spinalbese. Perché è entrato come l’ex di Belen ed è riuscito a non nominarla mai e a diventare uno dei leader della casa con il suo aplomb. Io l’ho definito uomo di altri tempi“.

La moglie di Paolo Bonolis ha anche confessato chi, invece, non le sarebbe piaciuto all’interno del format tv e tra questi vi sarebbero stati senza dubbio Edoardo Tavassi (contro cui si è scagliata anche pubblicamente), la fidanzata Micol e Giaele De Donà. “Quelli che mi sono piaciuti meno? Con Giaele De Donà e Micol Incorvaia, ad esempio, sono stata poco dolce. Così come ho detto a Edoardo Tavassi che è stato un manipolatore ma ce l’avevo con il giocatore e non con la persona. È normale che loro attuino delle strategie per vincere. Come è normale che io sia libera di dire quello che penso perché sono pagata per farlo“, ha affermato.

Nei giorni scorsi la conduttrice ha confermato che non sarà presente per una terza volta al GF Vip e in tanti si chiedono chi prenderà il suo posto.