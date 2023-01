Attualmente Sonia Bruganelli la vediamo in tv in veste di opinionista al Grande Fratello Vip.

Tuttavia, la moglie di Paolo Bonolis rivesterà a breve un nuovo prestigioso ruolo, stavolta nell’ambito dell’istruzione. La 48enne sarà infatti una docente dell’Executive Program in Creatività e gestione dei format televisivi organizzato dall’Università Luiss e da TgCom. Sonia vi aderirà in qualità di amministratrice delegata della tv via web SDL TV. Il corso, diviso in venti incontri, si intitola “L’Executive Programme in Creatività e Gestione dei Format Televisivi: I nuovi contenuti dell’informazione e dell’intrattenimento”.

Le lezioni inizieranno il prossimo febbraio.

Sonia Bruganelli prof universitaria: di cosa tratta il suo corso?

Come informa il sito ufficiale, il corso universitario in questione risulta essere altamente formativo e offrirà agli studenti competenze adatte a soddisfare i bisogni dei professionisti che operano all’interno di un settore in continua evoluzione e dalle potenzialità elevate. Il programma si rivolge a professionisti già impegnati nel mondo dell’audiovisivo.

Costo e sede delle lezioni

Dal portale Gossip e TV si viene a sapere che le lezioni si svolgeranno alla Luiss Business School di Roma. Tuttavia, per chi non potesse seguire il corso in presenza, c’è anche la possibilità di partecipare a distanza. Il corso costa 5.900 euro più iva.