Sonia Bruganelli, ironia sul ritocchino: “Dovrò corrompere i paparazzi”

Sonia Bruganelli, ironia sul ritocchino: la signora Bonolis dovrà fare attenzione ai paparazzi.

Recentemente, Sonia Bruganelli ha ceduto alla chirurgia estetica e si è sottoposta ad un intervento di blefaroplastica. Ne ha tranquillamente parlato sui social, utilizzando l’ironia che da sempre la contraddistingue, e ha lanciato anche qualche frecciatina.

Sonia Bruganelli: ironia sul ritocchino

Dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip come opinionista, Sonia Bruganelli ha acquisito maggiore popolarità. Sui social sono molti i fan che la seguono, gli stessi che apprezzano la sua lingua pungente. Un po’ come il marito Paolo Bonolis, anche lei ha sempre la battuta pronta e difficilmente si fa trovare impreparata davanti a qualche domanda, anche se scomoda. Recentemente, ha addirittura confessato di aver fatto un ritocchino. Sonia si è sottoposta ad un intervento di blefaroplastica e ha anche fatto ironia sulla sua decisione.

Ha dichiarato:

“Mi dovrò abbronzare con gli occhiali da sole per evitare cicatrici agli occhi, dovrò corrompere i paparazzi a ritoccare le foto in costume, ma del resto lo faccio da anni”.

Le frecciatine di Sonia Bruganelli

Parlando dei prossimi progetti che la attendono, la Bruganelli ha ammesso di essere parecchio indaffarata. Non la vedremo più al GF Vip, come sappiamo ormai da tempo, ma si occuperà della sesta edizione de I libri di Sonia che, per la prima volta, andrà in onda anche su Mediaset Infinity oltre che su tutti i canali Sdl Tv.

Tra i suoi ospiti ci saranno Nicola La Gioia, Roberto Cotroneo e Catena Fiorello. La signora Bonolis, inoltre, si sta occupando della nuova edizione di Avanti un altro. In merito al programma ha sganciato una frecciatina nei riguardi dell’Isola dei Famosi. Pare che il format abbia sottratto qualche personaggio al suo salottino. Ha tuonato:

“Stop, altrimenti mi rubano anche questo visto i precedenti. (…) L’Isola dei Famosi ci ha svuotato il salottino (di Avanti un Altro, ndr) da Cicciolina a Carmen Di Pietro”.

Apprezzamenti per Nicola Savino

Frecciatine a parte, Sonia ha espresso apprezzamenti anche per Nicola Savino, opinionista dell’Isola insieme a Vladimir Luxuria. La Bruganelli, sganciando anche un’altra piccola bomba, ha dichiarato: