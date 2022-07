Sonia Bruganelli spacca i social: “Ecco perché preferisco l’aereo privato”

La Bruganelli spacca i social nei giorni in cui imperversano le crisi di voli e aeroporti: ecco la sua soluzione in un post pubblicato su Instagram

Nei giorni in cui il caos aereo sta mandando in tilt mezzo mondo Sonia Bruganelli interviene sui social con il suo punto di vista. Di fare lunghe code e rischiare addirittura di ritrovarsi con il cero in mano e il volo perso la opinionista sembra non avere alcuna voglia, stando alle sue parole sui social:

Il pensiero della Bruganelli

Intervenuta con un post su Instagram l’opinionista del Grande Fratello Vip ha esternato il suo pensiero sulla questione voli:

Giuro che prima o poi la smetto, per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto.

Il post di Lady Bonolis divide i social

Ovviamente l’opinione di Sonia in pochissimo tempo ha fatto il giro del web, attirando pareri contrastanti.

C’è chi la vede come la Bruganelli e chi invece punta il dito contro la moglie di Paolo Bonolis: “A poterselo permettere lo farei anche io” – si legge in uno dei commenti che in realtà è un pensiero di diversi follower della conduttrice e opinionista – .

La opinionista prepara il gran ritorno

Una volta archiviata la sessione di vacanze per Sonia sarà il momento di tornare sulla poltrona del GF Vip, dove a partire da settembre ricoprirà nuovamente il ruolo di opinionista.

E al suo fianco una partner d’eccezione, che non sarà più Adriana Volpe ma Sonia Bruganelli.