Sonia Bruganelli ha scritto una frase via social con cui in molti credono abbia voluto scagliare una frecciatina contro suo marito, Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli: la strana frase via social

Da mesi si vocifera che Sonia Bruganelli sia in crisi con suo marito Paolo Bonolis e, nelle ultime ore, la conduttrice ha scritto un post via social che molti credono sia indirizzato proprio contro il famoso conduttore. Da tempo c’è chi sostiene che i due si siano addirittura separati e che però non abbiano fatto trapelare la vicenda in pubblico per motivi legati alla gestione delle loro pratiche di divorzio. Sarà vero?

“Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente”, ha scritto l’ex opinionista del GF Vip via social. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan dei social sono curiosi si saperne di più e si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari. Al momento Sonia Bruganelli non ha svelato ulteriori dettagli sui motivi dietro al suo messaggio e lei e suo marito continuano a mostrarsi in pubblico più sereni e uniti che mai.

Un anno fa la coppia ha anche confessato di aver deciso di vivere in “case separate” e in tanti sono curiosi di saperne di più.