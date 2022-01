Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip, durante la puntata ha sfoggiato un look del valore di 62 mila euro, dimostrando la passione per la moda.

Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip, durante la puntata ha sfoggiato un look del valore di 62 mila euro, dimostrando la passione per la moda e per lo stile.

Sonia Bruganelli, la passione per la moda: look da 62mila euro al GF Vip

Il Grande Fratello Vip continua con la sua edizione più longeva di sempre e il pubblico è sempre più coinvolto dalle dinamiche nate nella Casa. Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip, sta ottenendo un grande successo in questo suo nuovo ruolo, grazie alle sue battute e ai suoi commenti pungenti e provocatori. Durante la puntata ha criticato in modo molto duro Alex Belli, per come ha gestito il triangolo tra Soleil Sorge e Delia Duran.

La moglie di Bonolis è amata non solo per il suo modo di parlare ma anche per il suo stile, sempre molto alla moda, con dettagli di grande lusso. Il suo look al GF Vip vale ben 62mila euro.

Sonia Bruganelli, la passione per la moda: il look maculato

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 24 gennaio, è entrata in studio con un blazer leopardato, una fantasia “graffiante” e audace, proprio come il suo carattere e la sua personalità.

Ha indossato una giacca vintage di Saint Laurent disegnata da Hedi Silmane, che può essere acquistata sulle piattaforme al prezzo di 1500 euro. La moglie di Paolo Bonolis ha indossato anche un sottogiacca nero con scollo tondo e un paio di pantaloni plissettati di Issey Miyake, in vendita sul sito del brand a 350 euro. Ha poi completato il suo look con delle scarpe con il tacco Casadei, con cinturino alla caviglia.

Si tratta del modello Blade Roxanne, che costa 675 euro.

Sonia Bruganelli, la passione per la moda: il collier di diamanti

L’opinionista del Grande Fratello Vip ha avuto una grande passione per i gioielli di lusso, oltre che per la moda. Durante l’ultima puntata ha sfoggiato una delle sue collane preferite, il girocollo Love di Cartier. Si tratta di un pezzo speciale, in oro bianco e 450 diamanti, per un valore di 59 mila euro. Sommando tutti i dettagli si può stimare che il look di Sonia Bruganelli nell’ultima puntata è del valore di 2.500 euro, che sommato al valore del collier arriva alla cifra di 61.525 euro.