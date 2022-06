Sonia Bruganelli: “Mia figlia mi sta insegnando ad accettarla così com’è”

Volto noto del mondo dello spettacolo nostrano, Sonia Bruganelli è stata di recente ospite del programma Oggi è un altro giorno.

Opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è stata di recente ospite del programma Oggi è un altro giorno.

Per l’occasione ha dichiarato: “Non faccio nulla per essere simpatica. Credo che posso essere serenamente me stessa con poche persone”.

Sonia Bruganelli, le parole sulla figlia Silvia

Parlando della figlia Silvia, Sonia Bruganelli ha poi raccontato: “Quando faccio i miei post, con gli altri figli o con gli amici, lei si butta dentro. Ci vuole stare. Io invece voglio tutelarla. Non è che la escludo, ma cerco di fare in modo che possa tollerarlo io.

Lei vuole essere in tutto, ma io non ce la faccio a darla in pasto a tutti. Perché poi succede che le persone escono e parlano, ‘hai visto la figlia di Bonolis’, ‘hai visto la mano’. Io non lo voglio fare”.

Per poi aggiungere: “Silvia è bellissima. Ho scelto la foto per me più bella e le ho voluto dare merito della fatica che sta facendo. Me lo sta insegnando lei a dire ‘mamma io sono così, accettalo’“.