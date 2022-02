Sonia Bruganelli: “Non rifarei il Gf Vip e spero che vinca Soleil”

"Ci vorranno almeno due anni prima che io possa parlare di altro, ecco perché ringrazio Alfonso ma non rifarei il Gf Vip, però spero che vinca Soleil”

Ospite di “Facciamo finta che” Sonia Bruganelli ha detto molto chiaramente due cose: “Non rifarei il Gf Vip e spero che vinca Soleil”. In una intervista radiofonica condotta da Maurizio Costanzo nel programma che conduce con Carlotta Quadri su R101 l’opinionista confessa di essere “prigioniera” del ruolo.

Ma prima la Bruganelli si è sbilanciata sui possibili vincitori di questa edizione numero sei del Grande Fratello Vip: “Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe Soleil, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti”.

Bruganelli: “Perché non rifarei il Gf Vip

Poi il core della faccenda, quello cioè se Bruganelli rifarebbe il Gf Vip: “No! Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno”.

E ancora, a spiegare: “Ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro”.

“Se Lulù e Manuel si amano ben venga”

Infine una chiosa su Lulù: “Mi sono permessa di dire in trasmissione che il fatto di stare con Manuel non è un merito; se è amore è amore, le persone si innamorano a prescindere, perché sennò vogliamo fare le persone inclusive e poi diamo i premi a persone che invece si sono innamorate.

Io credo che se dovesse vincere Lulù è perché è stata sempre se stessa”.