Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi? La replica della coppia

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi? La coppia replica al chiacchiericcio con un video particolare.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono in crisi? E’ questa la domanda più gettonata degli ultimi giorni, dopo che la donna ha pubblicato un tweet piuttosto ambiguo. La coppia ha deciso di vuotare il sacco, replicando al chiacchiericcio in modo particolare.

Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi?

“Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai“, ha scritto su Twitter Sonia Bruganelli. Dopo questo strano cinguettio, il chiacchiericcio è nato in un lampo. In molti, hanno letto le sue parole come un annuncio di crisi in atto con il marito Paolo Bonolis. Sonia e il conduttore di Avanti un altro sono una coppia dal 1997 e nel 2002 si sono giurati amore eterno.

Nel corso della loro relazione hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Pertanto, le voci sulla crisi hanno sorpreso tutti i fan.

La replica di Bruganelli e Bonolis

In vacanza a Formentera, Bruganelli e Bonolis hanno deciso di spazzare via tutte le voci sulla presunta crisi coniugale in atto. Sonia e Paolo sono stati ripresi da un’amica mentre si scatenano in un ballo, sulle note di Can’t Stop the Feeling.

Il filmato è stato condiviso su Instagram dall’opinionista del GF Vip 7 che, a didascalia, ha scritto: “La vita a Formentera, questa è vita“. Insomma, nessuna crisi in corso: il matrimonio con il conduttore Mediaset prosegue a gonfie vele.

Le ultime dichiarazioni di Sonia su Paolo

Ospite di Verissimo, Sonia ha così descritto il suo rapporto con Bonolis:

“La differenza tra noi è che lui ama entrare in contatto con le persone, ha tanta pazienza, io meno. È un professionista straordinario, lo conosco da 26 anni e nonostante non sia romantica vedere parte della sua storia professionale è una cosa che mi emoziona”.

Paolo, dal canto suo, ha così parlato della moglie:

“Mi piace la sua velocità mentale. La capacità di leggere ironicamente, ma con spessore, quello che osserva. (…) Ci divertiamo insieme, ridiamo, siamo migliori amici“.