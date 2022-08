Sonia Bruganelli, perché ha cambiato idea sul GF Vip: “Momento delicato”

Sonia Bruganelli ha svelato perché ha cambiato idea sulla partecipazione al GF Vip.

Sonia Bruganelli ha parlato ai fan dei motivi che l’avrebbero spinta ad accettare di tornare per la seconda volta al GF Vip nonostante all’inizzio avesse negato di volerlo fare.

Sonia Bruganelli: perché ha cambiato idea sul GF Vip

Dopo la sua prima esperienza al GF Vip Sonia Bruganelli aveva escluso di voler tornare all’interno del programma e aveva dichiarato di avere altri progetti di cui occuparsi. A sorpresa però, nelle ultime settimane, Alfonso Signorini ha annunciato che lei e Orietta Berti saranno le opinioniste della settima edizione dello show (da cui invece è stata esclusa Adriana Volpe). In tanti sono rimasti sorpresi dunque dalla decisione di Sonia Bruganelli e in queste ore alcuni fan le hanno chiesto come mai avesse cambiato idea sul prendere parte allo show.

“È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.

La frecciatina a Adriana Volpe

Attraverso le sue stories sui social la moglie di Paolo Bonolis non ha mancato di scagliare una frecciatina alla sua ex collega, Adriana Volpe.

A chi le ha chiesto se secondo lei la Berti sarà più “bacchettona di Adriana”, Sonia Bruganelli ha risposto: “Non credo. Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco”