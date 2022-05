Sonia Bruganelli si è mostrata via social dopo aver subito un intervento di blefaroplastica.

Sonia Bruganelli si è sottoposta ad un piccolo intervento estetico e non ha avuto alcun timore nel mostrarsi ai fan dei social con ancora alcuni cerotti sopra le palpebre.

Sonia Bruganelli: la blefaroplastica

Sonia Bruganelli si è sottoposta alla blefaroplastica, un piccolo intervento che serve a rendere l’aspetto dello sguardo più giovane e riposato grazie all’asportazione della pelle in eccesso.

La conduttrice ha dichiarato di non aver sentito quasi nulla durante l’intervento e a seguire si sarebbe concessa una cena in compagnia degli amici in una famosa osteria romana. Sui social la Bruganelli ha postato una foto dove la si può vedere in compagnia di un amico e con ancora i cerotti sopra le palpebre.

“Only the brave! Marco Salvati è voluto venire a vedere il miracolo degli occhi che lacrimano.

Ed io mi ero stancata di stare a casa. p.s credo di aver esagerato con il copri occhiaie”, ha scritto la conduttrice nella didascalia alla sua foto sui social.

Le critiche sui social

Come sempre all’indirizzo della conduttrice non sono mancate le critiche da parte degli haters, che hanno affermato di apprezzarla di più “al naturale” e senza i ritocchi di chirurgia plastica. Come sempre la moglie di Paolo Bonolis si è mostrata indifferente verso le critiche e più volte, in passato, ha replicato contro i detrattori che l’hanno accusata di fare “sfoggio di lusso”.

La conduttrice ha spesso usato i social per svelare i suoi acquisti da capogiro, dalle borse di lusso alle scarpe firmate (per cui avrebbe un vero e proprio debole).