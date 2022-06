Sonia Bruganelli: “Sono una persona molto divisiva, ma non ho bisogno dell’approvazione altrui”

Sonia Bruganelli si definisce una persona "molto divisiva, ma coerente", libera di dire ciò che pensa. Poi svela il motivo del tatuaggio di Padre Pio.

Sonia Bruganelli sarebbe confermata nel ruolo di opinionista del Gf Vip. La sua prima avventura al fianco di Alfonso Signorini aveva conquistato i fan del reality più chiacchierato di Canale 5, ma non sono mancate le polemiche. Lei stessa è intervenuta per parlare di sé e svelare alcuni segreti.

Sonia Bruganelli: “Sono una persona divisiva”

Nei panni di opinionista al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli aveva diviso i fan del programma. Lei stessa lo conferma e dichiara: “Io sono una molto divisiva. Per un motivo semplice: sono una persona coerente, dico quello che penso. Ma siamo circondati da persone che dicono una cosa, ne pensano un’altra e ne fanno un’altra ancora. C’è un’ipocrisia dilagante. Siamo sotto una dittatura del politically correct.

Basti pensare ai tanti che per anni hanno accusato i politici per il loro finto comportamento, ma poi nel proprio privato anche loro fanno e dicono la cosa più conveniente”.

Poi ha tenuto a sottolineare: “Non ho bisogno dell’approvazione altrui né di monetizzare nulla e infatti sui miei profili non troverete mai della pubblicità. […] Io rispetto ad altri personaggi sono libera di dire quel che penso.

E forse è questa la cosa che più dà fastidio”.

L’attacco a una categoria di influencer

Sonia Bruganelli ha parlato anche del suo rapporto con Instagram. “Ho tanti follower, ma pochi like. Quindi poco potere. Mi seguono per farsi gli affari miei anche se non condividono quel che posto. E si guardano bene dal mettermi i like”, ha sottolineato.

Quindi ha aggiunto: “Che palle. A me piace il bello. Lo vivo e lo posto senza bisogno di piacere agli altri.

Gli influencer invece fanno finta di essere semplici per far credere che chiunque potrebbe essere come loro. Poi però scopri che si fanno il culo in palestra, non mangiano per essere magri, spendono in vestiti ma di nascosto. Ritorniamo alla schiettezza e alla coerenza”.

Sonia Bruganelli e il tatuaggio di Padre Pio

Tra i segreti che ha svelato c’è il motivo che l’ha spinta a farsi il tatuaggio di Padre Pio.

A tal proposito, ha spiegato: “Sono sempre stata una credente non praticante. Ho sempre e solo pregato quando avevo paura, bisogno. Direi una pessima credente. Poi però la notte prima che mia figlia doveva affrontare la seconda operazione al cuore ho avuto la visione di Padre Pio, nitida, davanti a me. Uno dice se va tutto bene mi tatuo Padre Pio. La mia Silvia sta bene e Padre Pio è sul mio avambraccio“.