Sonia Bruganelli su Antonella Fiordelisi: "Atteggiamento non costruttivo"

Sonia Bruganelli su Antonella Fiordelisi: l'opinionista del GF Vip non ha alcun dubbio.

Sonia Bruganelli ha parlato dell’atteggiamento che Antonella Fiordelisi ha al GF Vip.

Secondo l’opinionista, il suo comportamento è ottimo per i reality, ma non lo è per la sua carriera.

Sonia Bruganelli su Antonella Fiordelisi

Intervistata dal settimanale Chi, Sonia Bruganelli ha parlato dell’avventura di Antonella Fiordelisi al GF Vip. L’opinionista non ha alcun dubbio: se continua così, l’ex schermitrice non riuscirà a costruirsi una grande carriera. Sonia ha esordito:

“All’inizio ci siamo scontrate perché d’impatto è respingente però riconosco in lei una fragilità enorme e una volontà di essere ciò a cui ha sempre ambito”.

La frecciatina di Sonia ad Antonella

La Bruganelli ha proseguito:

“Lei può fare questo e solo questo: arrabbiarsi, provocare, parlare ininterrottamente, piangere, lasciare, riprendere. Presume che sia la carta giusta, ma non lo sarà mai: lo è ai fini del reality, non credo che sarà costruttivo per la sua carriera”.

Sonia ha lanciato una vera e propria frecciatina ad Antonella. A suo dire, la Fiordelisi ha un atteggiamento ottimo per i reality, ma non riuscirà a costruirsi una grande carriera.

Non solo Sonia, anche Orietta e Giulia dure su Antonella

Oltre alla Bruganelli, anche Orietta Berti e Giulia Salemi sono state dure su Antonella. La cantante ha tuonato: “Le hanno detto di non essere arrogante, che non è bella solo lei e che c’è anche la bellezza interiore, ma lei è solo esteriore“. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha dichiarato: