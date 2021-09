Sonia Lorenzini è stata ricoverata in ospedale a seguito di un improvviso malore: lei stessa ha svelato le sue condizioni ai fan.

Sonia Lorenzini, ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, è stata ricoverata in ospedale a causa di un improvviso malore.

Sonia Lorenzini in ospedale

In molti si sono preoccupati per le condizioni di salute di Sonia Lorenzini, che dopo aver trascorso una notte in ospedale si è mostrata con la maschera per l’ossigeno sul volto e ha scritto: “Nottata da dimenticare, mattinata pure peggio.

Niente di grave o almeno ora lo so perché al mio risveglio ero davvero molto preoccupata, ma tutto risolvibile. Off per qualche giorno poi vi spiegherò”. A seguire l’influencer sarebbe stata dimessa dal nosocomio e ha lasciato intendere che, con tutte le probabilità, avrebbe avuto una reazione allergica.

Sonia Lorenzini: come sta

Sonia Lorenzini ha cercato di tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute e ha fatto sapere loro che con tutte le probabilità avrebbe avuto una reazione allergica. “Sono stata dimessa dopo qualche ora di osservazione, sto bene. Stamattina mi sono svegliata e mi sono preoccupata abbastanza perché avevo tutto il viso che sembrava un palloncino, gonfia gonfissima”, ha dichiarato l’influencer, assicurando che la crisi sarebbe poi passata e che le analisi potranno far luce su quanto le sia accaduto.

Sonia Lorenzini: il GF Vip

Proprio nella serata di ieri (13 settembre) è partita la nuova edizione del GF Vip e attraverso i social Sonia Lorenzini aveva affermato di voler seguire la prima puntata del programma, e aveva rivolto i suoi “auguri” ad Alfonso Signorini e agli altri presenti all’interno dello show.