Sono 18 le vittime della sparatoria in Maine, caccia all'uomo

Sono 18 le vittime della sparatoria in Maine, caccia all'uomo

Milano, 26 ott. (askanews) – “Sono profondamente rattristata nel presentarmi oggi davanti a voi per riferire che 18 persone hanno perso la vita e 13 sono rimaste ferite negli attacchi della scorsa notte.” La governatrice del Maine Janet Mills ha aggiornato di persona il nuovo bilancio della sparatoria a Lewiston, dove un uomo ha fatto irruzione in un ristorante e in bowling aprendo il fuoco.

L’assalitore è ancora in fuga, è armato e pericoloso e per questo le autorità hanno consigliato ai residenti della città di 36mila abitanti di restare al riparo.

Questa è una delle stragi con il bilancio peggiore degli ultimi mesi negli Stati Uniti.

La bandiera sulla Casa Bianca è a mezz’asta in segno di lutto. “Ancora una volta, la nostra nazione è in lutto dopo l’ennesima sparatoria di massa insensata e tragica”, ha commentato il presidente americano Joe Biden “riapre ferite profonde e dolorose”.