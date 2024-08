Sono nate 43 tartarughe Caretta Caretta sulla spiaggia di Laigueglia

Laigueglia , 27 ago. (askanews) - Un evento eccezionale, in Liguria a Laigueglia sono nati 43 tartarughe Caretta Caretta. Il primo piccolo è uscito dal nido intorno alle 5 di questa notte, 72 ore dopo la formazione del cono che faceva presagire alla schiusa delle uova. A seguire e fino alle prime l...

Laigueglia , 27 ago. (askanews) – Un evento eccezionale, in Liguria a Laigueglia sono nati 43 tartarughe Caretta Caretta. Il primo piccolo è uscito dal nido intorno alle 5 di questa notte, 72 ore dopo la formazione del cono che faceva presagire alla schiusa delle uova. A seguire e fino alle prime luci del giorno sono fuoriusciti dal nido in tutto 43 esemplari e si sono diretti senza esitazione verso il mare facendo il loro ingresso in acqua senza problemi.

A monitorare il buon andamento della schiusa, sotto gli occhi di tanti curiosi, c’erano presenti i biologi dell’Acquario di Genova e di Arpal, in turno a nome del GLIT – Acquario di Genova, Arpal, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta e Università di Genova -, di Delfini del Ponente e i volontari in turno notturno.

Il monitoraggio delle tane prosegue in quanto potrebbero essere presenti altri piccoli, la cui fuoriuscita potrà avvenire nei prossimi giorni.

Continua parallelamente il monitoraggio da parte del GLIT degli altri quattro nidi con particolare riferimento al nido di Arma di Taggia, dove inizia oggi la preparazione per l’eventuale schiusa.