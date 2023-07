"Sono tuo nipote", il truffatore si fa consegnare soldi e gioielli

Roma, 8 lug. (askanews) – Truffava anziani con la nota tecnica del “finto nipote”, facendosi consegnare contanti e gioielli: è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Viterbo della Polizia di Stato, che ha eseguito una ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma. In truffe già commesse a Roma e Genzano (Rm), il sospettato era riuscito a farsi consegnare 54.000 euro in contanti e gioielli per un valore di 15.000 euro. Nelle immagini, alcuni dei filmati trovati nel cellulare dell’arrestato, girati all’interno dell’abitazione di una delle vittime e poi in auto con la conta della refurtiva.