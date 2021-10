“Sono un figlio”, Ron dedica nuovo brano all’amore dei genitori

Roma, 22 ott. (askanews) – E’ online il videoclip del nuovo singolo di Ron, “Sono un figlio” (su etichetta Le foglie e il vento e distribuzione Sony Music).

L’artista ha scelto di girarlo tra Vercelli presso la storica tenuta Colombara di Livorno Ferraris, e Mortara (Pavia) presso il Centro Ricerche sul Riso di Castello d’Agogna, dove è stato da poco realizzato nei campi di riso il disegno di una rosa dei venti, un “risegno” appunto, grande quanto 25 campi da tennis, il primo in Europa.

Un omaggio alla sua terra d origine, dove ha trascorso la sua infanzia tra i campi di riso in cui la nonna Emilia lavorava come mondina.

In “Sono un figlio” Ron parla, per la prima volta, di suo padre Savino, e della grande storia d amore dei suoi genitori, nata durante la seconda guerra mondiale. Suo padre si era rifugiato a casa di sua mamma, l’aveva conosciuta in quella drammatica occasione.

Lei le aveva salvato la vita. Lui se ne era innamorato.

“Sono un figlio” è stata scritta da RON, e prodotta dal cantautore con Maurizio Parafioriti. In studio hanno suonato con Ron (chitarra acustica e voce) gli amici Elio Rivagli (batteria), Roberto Gallinelli (basso), Nicola Costa (chitarra elettrica), che hanno aiutato anche ad arrangiare il pezzo.